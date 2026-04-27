ВІЙНА В Україні Ситуація в енергосистемі: Через негоду знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях

2026-04-27 12:31

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось.

Через негоду знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях.

Будь ласка, перенесіть активне енергоспоживання на денний час та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 27 квітня його рівень на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – сонячна погода на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Також на рівень споживання електроенергії впливає значна кількість знеструмлених населених пунктів внаслідок негоди.

Вчора, 26 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 19 квітня. Причина змін – суттєве похолодання на всій території України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) – на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.