ВІЙНА В Україні На кордоні з Придністров’ям значно посилюють заходи безпеки та удосконалюють фортифікаційні споруди

2026-04-29 12:33

Сили оборони України готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з Придністров’ям. Про це повідомило Оперативне командування Захід.

Нині на кордоні удосконалюються фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура.

Також до спротиву готове цивільне населення.

"Військовослужбовці, які несуть службу на прикордонні з невизнаною республікою, заявили, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у складному становищі у разі спроби перетину кордону", - додали у заяві.

Раніше Кирило Буданов зауважив, що влада Росії боїться за контингент своїх військ у Придністров’ї, і хоче його хоча б якось посилити.

На кордоні з Придністров’ям значно посилюють заходи безпеки та удосконалюють фортифікаційні споруди

2026-04-29 12:33

