Світ Німеччина готує скасування вимоги обов’язкового отримання дозволу від Бундесверу для виїзду за кордон

2026-04-21 12:29

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що цього тижня уряд видасть розпорядження, яке скасує вимогу щодо обов’язкового отримання чоловіками дозволу від Бундесверу для виїзду за кордон на термін понад три місяці. Про це повідомляє Der Spiegel.

За його словами, звільнення від вимоги щодо дозволу про виїзд буде видано у вигляді адміністративного розпорядження для того, щоб уникнути зайвої бюрократії.

"Наразі для чоловіків нічого не змінюється: незалежно від віку - 17 чи 45 років, чи десь посередині - кожен, звичайно, має право подорожувати, і наразі дозвіл не потрібен. Про тривале перебування за кордоном не потрібно повідомляти. Ми пропонуємо виняток із загальної вимоги щодо звітності, передбаченої законом, для цієї мети", - сказав Пісторіус.

Глава Міноборони ФРН пояснив, що ця норма закону не діє, оскільки в країні запроваджена добровільна військова служба. Про зміни свого місцеперебування наразі мають повідомляти резервісти, які підлягають призову.