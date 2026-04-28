Політика Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня 2026 року

2026-04-28 14:36

Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану ще на три місяці.

Законодавчий акт «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№15197) підтримали 319 депутатів.

Парламент продовжив воєнний стан у 19 раз. Згідно з законопроєктами, воєнний стан продовжено з 4 травня 2026 року ще на 90 днів, до 2 серпня 2026 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану ще на 90 діб.

«За результатами пропозиції Ради видано Указ Президента, яким передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05-ї години 30 хв 4 травня 2026 року, строком на 90 діб», – заявив він.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

