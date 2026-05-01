ВІЙНА В Україні У Міноборони вперше визнали "ганебні випадки" під час мобілізації

2026-05-01 13:35

У Міноборони визнали "ганебні випадки" під час мобілізації.

Під час години запитань до уряду заступник міністра оборони Іван Гаврилюк визнав наявність незаконних методів роботи груп оповіщення, зокрема перекриття доріг та силові затримання громадян.

За його словами, проводиться на сьогодні системна робота Міністерством оборони із залученням широкого спектра представників громадських організацій, військових частин.

Це потрібно для того, щоб "привести взагалі зміну підходів до поняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів".