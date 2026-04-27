ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

2026-04-27 14:35

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Про це свідчать дані на сайті парламенту в понеділок, 27 квітня.

Так, зареєстровано відповідні законопроєкти про затвердження указів президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (№15197) та Про продовження строку проведення загальної мобілізації (№15198).

Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 4 травня і до 2 серпня 2026 року.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

З тих пір Верховна Рада 18 разів продовжувала термін дії воєнного стану та мобілізації з початку війни і кожного разу на 90 днів. Востаннє їх продовжували 14 січня 2025 року.

