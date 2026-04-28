ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ НЕГОДИ АТ ОБСТРІЛІВ

2026-04-28 16:45

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.
  • Через негоду залишаються знеструмленими більше 100 населених пунктів у дев’яти областях.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ранкової дронової атаки – найскладнішою є ситуація на Сумщині. Значна частина споживачів у регіоні залишається знеструмленою через удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури. Також на ранок є нові знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи наразі здійснюються там, де це дозволяють безпекові умови.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 квітня його рівень такий же, як в цей час попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 27 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 квітня. Причина змін – зниження температури повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через пошкодження повітряних ліній електропередачі внаслідок сильних поривів вітру на ранок повністю або частково знеструмлені більш ніж 100 населених пунктів у дев’яти областях – на Сумщині, Хмельниччині, Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині та Київщині. Ремонтні бригади обленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення споживачів.

