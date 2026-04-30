ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ НЕГОДИ ТА ворожих атак

2026-04-30 14:38

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там, де це вже дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

РІЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії залишається незмінним та відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 квітня, станом на 09:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у середу.

Вчора, 29 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у вівторок, 28 квітня.

Враховуючи погодні умови у більшості регіонів, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).