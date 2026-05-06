ВІЙНА В Україні Українська енергетика отримала від ЄБРР трансформатор вартістю понад 4 млн доларів

2026-05-06 09:32

Ще один потужний автотрансформатор отримала українська енергосистема завдяки донорській допомозі партнерів.

За рахунок грантового фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і завдяки прямому договору НЕК «Укренерго» з виробником – резерв обладнання, для заміни пошкодженого російськими обстрілами, поповнився устаткуванням.

Таке обладнання вкрай важливе для стабільного функціонування системи передачі електроенергії.

«Ще з кінця минулої, дуже важкої для українських енергетиків, зими – ми почали готуватись до наступного опалювального сезону.

Враховуючи те, що ворог не припиняє ракетних і дронових атак на нашу енергосистему – для нас дуже важливо накопичити достатній запас ремонтного обладнання. Зокрема, й автотрансформаторів, які є ключовим устаткуванням системи передачі.

Виробництво трансформатора такого типу є дуже тривалим. Тому дуже вдячні всім партнерам, завдяки яким у нас врешті з’явилось це обладнання», – завив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Вартість переданого «Укренерго» устаткування склала понад 4,3 млн доларів США. Виробництво було повністю профінансоване ЄБРР. Але не менш важливим є і аспект логістики, організацією та оплатою якої займалась Програма розвитку ООН в Україні, за сприяння уряду Данії.

Провезти обладнання вагою понад 150 тонн та висотою (на платформі) близько 5 метрів – можна далеко не кожною дорогою та не кожним мостом.