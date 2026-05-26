Економіка Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют на 26 травня

2026-05-26 14:45

Курс гривні трохи знизився відносно доллара і євро в обмінниках. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у вівторок, 26 травня.

Так, середній курс продажу долара піднявся на 2 копійки до 44,10 гривні. Курс продажу євро додав 5 копійок – до 51,70 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,05 гривні (+5 копійок), а євро – по 51,50 гривні (+5 копійок).

На міжбанку американська валюта додала в ціні 3 копійки і перебуває на рівні 44,27-44,30 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У понеділок Нацбанк знизив офіційний курс долара на 2 копійки – до 44,24 гривень. Курс євро піднявся на 19 копійок без змін – до 51,30 гривень.

Також стало відомо, що за минулий тиждень НБУ трохи збільшив продаж валюти на міжбанку – до понад 733 млн доларів.

В Нацбанку вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.

