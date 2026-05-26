ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - як знизити ризики стабілізаційних відключень світла

2026-05-26 11:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру. Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 26 травня, станом на 09:30, воно було на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – зниження температури повітря у більшості регіонів, що знімає потребу у використанні кондиціонерів споживачами.

Вчора, 25 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).