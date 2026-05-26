ВІЙНА В Україні У ЗСУ спростували фейк про захоплення рашистами села Рясне на Сумщині

2026-05-26 13:33

Українські військові спростували інформацію про нібито захоплення росіянами села Рясне в Сумській області. Про це повідомив 14 армійський корпус .

"Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї омсбр РФ та "розгром" українських сил, є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що підрозділи Сил оборони тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування російських загарбників та завдають ворогу значних втрат у живій силі.

За даними військових, спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських "штурмових груп" та вигадуючи "тижневі бої", має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії "смуги безпеки" для внутрішнього російського споживача.

"Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, ситуація повністю керована", – запевнили в корпусі.

Командування закликає довіряти виключно офіційним джерелам і не поширювати вигадки російських загарбників, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями.