ВІЙНА В Україні На Чернігівщині знайшли радіоактивні уламки ворожого ударного дрона

2026-05-20 14:43

Виявлено підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область 7 квітня поточного року. Про це повідомила СБУ в середу, 20 травня.

Вказано, біля селища Камка було знайдено уламки ударного дрона Герань-2 (шахед – ред.), який був онащений ракетою Р-60 класу "повітря-повітря". Росіяни такими ракетами намагаються уразити українські літаки і гелікоптери, які перехоплюють ворожі БпЛА.

"Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", – йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", – розповіли в спецслужбі.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про воєнні злочини (ст.438 Кримінального кодексу України).

В СБУ закликали громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів з огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану. При цьому найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

"У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102", – просять в спецслужбі.