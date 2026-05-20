ВІЙНА В Україні На Чернігівщині знайшли радіоактивні уламки ворожого ударного дрона

2026-05-20 14:43

Виявлено підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область 7 квітня поточного року. Про це повідомила СБУ в середу, 20 травня.

Вказано, біля селища Камка було знайдено уламки ударного дрона Герань-2 (шахед – ред.), який був онащений ракетою Р-60 класу "повітря-повітря". Росіяни такими ракетами намагаються уразити українські літаки і гелікоптери, які перехоплюють ворожі БпЛА.

"Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", – йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", – розповіли в спецслужбі.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про воєнні злочини (ст.438 Кримінального кодексу України).

В СБУ закликали громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів з огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану. При цьому найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

"У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102", – просять в спецслужбі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Куба на випадок війни з США придбала в Ірані та на росії «шахеди»

2026-05-19 10:32

В Командуванні ППО підрахували, що 170 вогневих груп протягом року не збили жодного шахеда

2026-05-05 16:47

Сили безпілотних систем України застосували нову тактику проти ворожих "шахедів"

2026-04-20 09:29

Олександр Сирський повідомив про формування ешелонової системи перехоплення шахедів

2025-12-31 13:33

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-05-20 16:46

На Чернігівщині знайшли радіоактивні уламки ворожого ударного дрона

2026-05-20 14:43

Стан енергосистеми України 20 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-20 11:30

Військові вже отримують проєкт нових контрактів - зарплата до 8,7 тис. грн на день

2026-05-19 16:45
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2026-05-20 16:46
На Чернігівщині знайшли радіоактивні уламки ворожого ударного дрона 2026-05-20 14:43
Стан енергосистеми України 20 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди 2026-05-20 11:30
Військові вже отримують проєкт нових контрактів - зарплата до 8,7 тис. грн на день 2026-05-19 16:45