ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 20 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-20 11:30

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.
  • Через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок дронових та артилерійських обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні його рівень був на 1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 19 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 18 травня.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (сильний дощ, гроза) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях – Полтавській, Київській та Чернігівській. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередачі.

