Спорт Призначення Хабі Алонсо головним тренером та менеджером Челсі запускає масштабне оновлення команди

2026-05-20 10:33

Хабі Алонсо, який у Челсі став не лише головним тренером, а й менеджером лондонського клубу, отримує можливість впливати на трансфери. Видання talksport припускає, кого Алонсо зможе підписати цього літа, а хто точно залишить склад "синіх".

Зазначається, що безумовно залишать Челсі аргентинці Алехандро Гарначо та Енцо Фернандес. Якщо Енцо вже висловив бажання продовжити кар’єру в Реалі, то наступний клуб для Гарначо поки не визначений.

Тим часом, до складу Челсі можуть перейти правий вінгер Геовані Куенда зі Спортинга та нападник Еммануель Емега зі Страсбура.

Джерело повідомляє, що найскладнішим завданням для лондонського клубу стане підписання Моргана Роджерса з Астон Вілли, оскільки за півзахисником стежать інші європейські топклуби, такі як Манчестер Юнайтед, Арсенал і ПСЖ.

