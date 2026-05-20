Спорт Лондонське дербі: Челсі на характері здобув перемогу над Тоттенгемом і піднявся до єврокубкової зони

2026-05-20 13:34

Челсі прийняв Тоттенгем на своєму полі. Перший момент виник у гостей, коли Тель влучив м'ячем у ліву штангу. Челсі відповів голом від Фернандеса, який здійснив прекрасний удар.

Якщо не враховувати забитий гол, то гра загалом була досить рівною, проте "шпори" не змогли створити жодного небезпечного моменту.

У другій половині гри команда де Дзербі активізувалася і незабаром отримала покарання. Сантос вийшов віч-на-віч з Кінскі і без особливих зусиль переграв воротаря. Через п'ять хвилин Рішарлісон відіграв один м'яч, але згодом Челсі почав уважніше захищатися.

Наприкінці 90 хвилин "сині" все ж отримали три очки і піднялися до єврокубкової зони, тоді як Тоттенгем залишився всього за два пункти від зони вильоту.

Челсі - Тоттенгем 2:1

Голи: Фернандес, 18, Сантос, 67 - Рішарлісон, 74