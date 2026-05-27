ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 27 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-27 13:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих дронових та артилерійських атак є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 27 травня, станом на 09:30, воно було на 2,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода та дощ у частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 26 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 25 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 15 населених пунктів у Сумській області. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, ремонтні бригади обленерго вже виконують ремонтні роботи на пошкоджених лініях електропередачі.