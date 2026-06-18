Спорт Іспанська Жирона підтвердила підписання довгострокового контракту з українським форвардом

2026-06-18 14:33

Іспанська Жирона офіційно підтвердила підписання Олександра Пищура. Зазначається, що 21-річний український форвард перейшов з угорського клуба Дьор. Сума трансферу наразі не розкривається.

Відомо, що українець підписав із каталонським клубом п'ятирічну угоду.

Очікується, що Пищур розпочне свої виступи у складі U-21, де вже грає інший українець - Владислав Крапівцов.

У минулому сезоні нападник зіграв 36 матчів, в яких забив п'ять голів і віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Жирона виставляє на ринок низку ключових гравців.