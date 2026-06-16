ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - де є ймовірність відключень світла 16 червня

2026-06-16 13:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 17:00

Негода знеструмила три населені пункти на Сумщині

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 16 червня воно на 3,3% нижче, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина – ясна погода майже на всій території України (крім частини північних та західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 15 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,8% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 12 червня. Причина змін – зниження температури повітря до комфортних показників та відповідне зменшення потреби у користуванні кондиціонерами.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок були знеструмлені 3 населені пункти на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.