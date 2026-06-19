ВІЙНА В Україні Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури - стан енергетики на 19 червня

2026-06-19 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього – є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити всіх знеструмлених абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 червня, станом на 09:30, воно було на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – підвищення температури повітря у частині областей, що зумовлює активніше використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 18 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 17 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 9:00 до 17:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).