ВІЙНА В Україні Стало відомо про зміну тактики ворога під час ракетно-дронової атаки на Київ

2026-06-02 13:34

"Додаткові ракети, коли здавалося, що обстріл завершився": речник повітряних сил Юрій Ігнат про зміну тактики рф під час атаки на Київ.

За його словами, ворог запустив додаткові ракети по столиці зранку, коли вже здавалося, що обстріл добіг свого завершення.

"Це і є така невелика зміна тактики, щоб не робити удар типовим, як вони зазвичай роблять, коли все летить одночасно.

А тут начебто удар закінчився, начебто можна перевести подих, здавалося б, силам оборони: перезарядити ракети, якщо вони є, залити дизель в автомобілі, привести до ладу літаки. Тобто перегрупуватися, відповідно змінити позиції", - розповів Ігнат.