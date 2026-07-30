ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 30 липня: споживання зростає, є знеструмлення, через спеку прогнозують погодинні відключення

2026-07-30 16:45

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

В Україні готуються до можливих відключень світла через очікувану аномальну спеку та зростання споживання електроенергії. Про це повідомив Денис Шмигаль.

Для проходження пікових навантажень уже скоригували графіки ремонтів, планують збільшити імпорт електроенергії та залучити максимум доступної генерації.

Станом на сьогодні обмеження вже плануються для промисловості та бізнесу.

Вводити графіки погодинних відключень для населення поки не планують.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури найскладнішою є ситуація на Сумщині. Через пошкодження енергетичного обладнання – у місті Суми та прилеглих громадах наразі мають місце аварійні відключення. Обмеження будуть скасовані одразу після того, як будуть завершені аварійно-відновлювальні роботи. Також порівняно з попередньою добою, фіксуються нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях.



СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 30 липня, воно є на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – підвищення температури у частині регіонів України, що зумовлює більш масове використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 29 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 28 липня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).