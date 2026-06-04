Політика Після обміну ударами США оголосили про нові санкції проти Ірану

2026-06-04 09:29

Сполучені Штати ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися фізичних осіб і криптовалютних бірж. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що країна запровадила санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох іранських бірж цифрових активів.

Під обмежувальні заходи потрапили найбільша біржа цифрових активів Ірану Nobitexі її глава Амір Хоссейн Рад, а також іще три цифрові біржі - Bitpin, Ramzinex та Wallex.

"Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для своїх корупційних цілей, включаючи обхід санкцій та виведення коштів з країни. Нинішній економічний хаос в Ірані є доказом того, що кампанія максимального тиску президента Трампа була успішною", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Згідно з інформацією Мінфіну США, Nobitex надав значну підтримку іранському режиму, обробивши понад 50% усіх надходжень цифрових активів з Ірану у 2025 році та сприяючи платежам, пов'язаним з терористичною діяльністю Ірану, зусиллями щодо уникнення санкцій та транзакціями, пов'язаними з Корпусом вартових Ісламської революції.

Крім того, Nobitex допоміг Центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, що використовувалися для підтримання іранського ріала на тлі різкого падіння його вартості, водночас дозволяючи інсайдерам режиму отримати доступ до міжнародних бірж цифрових активів та уникати санкцій у багатьох юрисдикціях.