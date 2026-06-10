ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та наслідки обстрілів

2026-06-10 13:33

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час
  • Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 10 червня, він на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 9 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 8 червня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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