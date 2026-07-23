ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - наслідки обстрілів та ризики відключень світла

2026-07-23 14:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Через російські обстріли цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 23 липня, воно на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня – у середу.

Вчора, 22 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,8% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 21 липня. Причина – зниження температури повітря на всій території України, що зумовлює меншу потребу у використанні споживачами кондиціонерів.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).