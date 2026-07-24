ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ, РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, РИЗИКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

2026-07-24 14:33

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських ударів наразі є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 1,6% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 23 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 22 липня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).