ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 22 липня: рівень споживання, знеструмлення у восьми областях

2026-07-22 14:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 22 липня, воно на 8,5% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Це зменшує потребу в масовому використанні кондиціонерів споживачами.

Вчора, 21 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 20 липня. Причина – спадання спеки у більшості областей.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).