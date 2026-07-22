Стан енергосистеми України 22 липня: рівень споживання, знеструмлення у восьми областях

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.
СПОЖИВАННЯ
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 22 липня, воно на 8,5% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Це зменшує потребу в масовому використанні кондиціонерів споживачами.
Вчора, 21 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 20 липня. Причина – спадання спеки у більшості областей.
Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).