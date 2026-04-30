Каталонська Барселона впевнено пробивається до історичного результату в Ла Лізі

На сьогодні Барселона за підсумками 33 турів чемпіонату Іспанії набрала 85 очок, і каталонці перебувають на шляху до рекорду сезону 2010/11.
Того року команда під керівництвом Пепа Гвардіоли заробила найбільшу кількість очок після перших 33 матчів в історії турніру - 88 очок.
Повідомляється, що якщо "блауграна" здобуде перемоги у всіх залишкових зустрічах Ла Ліги, вони зможуть завершити сезон з 100 очками у своєму активі.
Раніше Барселоні це вдавалося в сезоні 2012/13, і подібною статистикою також міг похвалитися Реал у сезоні 2011/12.