Спорт Каталонська Барселона впевнено пробивається до історичного результату в Ла Лізі

2026-04-30 11:31

На сьогодні Барселона за підсумками 33 турів чемпіонату Іспанії набрала 85 очок, і каталонці перебувають на шляху до рекорду сезону 2010/11.

Того року команда під керівництвом Пепа Гвардіоли заробила найбільшу кількість очок після перших 33 матчів в історії турніру - 88 очок.

Повідомляється, що якщо "блауграна" здобуде перемоги у всіх залишкових зустрічах Ла Ліги, вони зможуть завершити сезон з 100 очками у своєму активі.

Раніше Барселоні це вдавалося в сезоні 2012/13, і подібною статистикою також міг похвалитися Реал у сезоні 2011/12.