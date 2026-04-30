Спорт Каталонська Барселона впевнено пробивається до історичного результату в Ла Лізі

2026-04-30 11:31

На сьогодні Барселона за підсумками 33 турів чемпіонату Іспанії набрала 85 очок, і каталонці перебувають на шляху до рекорду сезону 2010/11.

Того року команда під керівництвом Пепа Гвардіоли заробила найбільшу кількість очок після перших 33 матчів в історії турніру - 88 очок.

Повідомляється, що якщо "блауграна" здобуде перемоги у всіх залишкових зустрічах Ла Ліги, вони зможуть завершити сезон з 100 очками у своєму активі.

Раніше Барселоні це вдавалося в сезоні 2012/13, і подібною статистикою також міг похвалитися Реал у сезоні 2011/12.

Еще по теме

Барселона виграла чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко, але до півфіналу не пройшла

2026-04-15 14:46

Барселона висунула прохання збірній Іспанії не перевантажувати 19-річного Ямаля

2026-03-31 12:32

Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе наблизився до історичного рекорду Кріштіану Роналду

2026-02-04 12:30

Світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у 5000 доларів за унцію

2026-01-27 12:30

Ріко Верховен пообіцяв наочно довести Усику, що він не такий вже й непереможний

2026-04-30 08:23

Баварія прийняла рішення не активувати опцію викупу форварда Ніколаса Джексона у Челсі

2026-04-29 10:29

Команда Ентоні Джошуа готує проміжний поєдинок перед важливим боєм проти Тайсона Ф’юрі

2026-04-28 11:34
