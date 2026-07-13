ВІЙНА В Україні Війна впливає на фізичне та психічне здоров’я українців - ВООЗ оприлюднила шокуючі дані

2026-07-13 16:44

Дослідження ВООЗ показали, що війна суттєво впливає на фізичне та психічне здоров’я українців.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я зараз в Україні:

Майже 70% громадян зазначають, що їхнє здоров’я сильно погіршилося порівняно з періодом до повномасштабної війни.

72% повідомляють про проблеми зі сном.

59% страждають від головного болю.

54% мають симптоми тривоги, депресії або посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Кількість госпіталізацій через інсульти зросла на 11%, а через інфаркти — на 7%.

Кількість неврологічних розладів, пов’язаних зі стресом, більш ніж утричі перевищує показники 2022 року.

Лише за минулий рік понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров’я.

ВООЗ також попереджає про ризики можливих спалахів кору, а також дифтерії, поліомієліту та сказу.

У ВООЗ наголошують, що хронічний стрес, безсоння та постійне психологічне навантаження можуть мати довгострокові наслідки для здоров’я населення.