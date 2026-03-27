ВІЙНА В Україні Прикордонники назвали найпопулярніший напрямок незаконного перетину кордону ухилянтами

2026-03-27 16:46

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону України наразі фіксують на межі з Молдовою та Румунією. Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Щоденно ми затримуємо громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон. І це відбувається на багатьох напрямках. В першу чергу, найбільше їх затримується на кордоні з Румунією та Молдовою", - розповів він.

За словами Демченко, з осені кількість осіб, які намагаються незаконно покинути територію України, поступово зменшується порівняно з літнім періодом, але спроби порушень залишаються щоденними. Зменшення кількості спроб частково пов’язане з погіршенням погодних умов, але навіть узимку люди продовжують ризикувати життям, намагаючись перетнути кордон через річки чи важкодоступні гірські ділянки.

Речник ДПСУ додав, що цьогоріч спостерігається збільшення спроб незаконно перетнути кордон на напрямку з Білоруссю.

"Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400. Тобто фактично це менше, ніж на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу, але, як бачимо, і на цьому напрямку також почалися спроби незаконно перетнути державний кордон", - зазначив він.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Прикордонники назвали найпопулярніший напрямок незаконного перетину кордону ухилянтами

2026-03-27 16:46

Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

