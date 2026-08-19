Україна стрімко втрачає населення - шокуючі прогнози ООН

Україна стрімко втрачає населення: за роки незалежності воно скоротилося на 45% — з 52 млн до приблизно 29 млн людей.
Про це повідомляє RFE.
Близько 7 млн українців перебувають за кордоном, а частка тих, хто планує повернутися, вперше впала нижче 50%.
Щомісяця країна втрачає орієнтовно 100–150 тисяч людей через тривалу еміграцію.
Лише у 2025 році з України виїхало на 303 тисячі людей більше, ніж повернулося.
Народжуваність упала до рекордних 0,9 дитини на жінку, а смертність майже втричі перевищує народжуваність.
За прогнозом ООН, без перелому тенденцій до 2100 року в Україні може залишитися близько 15,3 млн людей.