ВІЙНА В Україні Україна стрімко втрачає населення - шокуючі прогнози ООН

2026-08-19 15:38

Україна стрімко втрачає населення: за роки незалежності воно скоротилося на 45% — з 52 млн до приблизно 29 млн людей.

Про це повідомляє RFE.

Близько 7 млн українців перебувають за кордоном, а частка тих, хто планує повернутися, вперше впала нижче 50%.

Щомісяця країна втрачає орієнтовно 100–150 тисяч людей через тривалу еміграцію.

Лише у 2025 році з України виїхало на 303 тисячі людей більше, ніж повернулося.

Народжуваність упала до рекордних 0,9 дитини на жінку, а смертність майже втричі перевищує народжуваність.

За прогнозом ООН, без перелому тенденцій до 2100 року в Україні може залишитися близько 15,3 млн людей.