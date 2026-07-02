ВІЙНА В Україні На Київщині через випадок сказу у кота запровадили карантин

2026-07-02 09:31

На території села Пилиповичі Бучанського району виявили випадок сказу домашнього кота. У зв’язку з цим до 29 серпня 2026 року включно запроваджено карантинні обмеження.

До загрозливої зони увійшли населені пункти кількох територіальних громад  Київської області, зокрема:

Бородянська громада — села Пилиповичі, Нова Гребля, Бабла, Дружня, Волиця, Нове Залісся та Бородянка;

Бучанська громада — селище Бабинці, села Буда-Бабинецька, Здвижівка, Берестянка та Небрат;

Ірпінська громада — село Діброва;

Немішаївська громада — село Микуличі, селище Клавдієво-Тарасове та село Пороскотень.

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Ситуація в енергосистемі України: через спеку погодинних відключень світла побільшає 2026-07-01 16:44
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Новий спрощений механізм повернення бійців з СЗЧ вже приніс перші реальні результати 2026-07-01 12:32