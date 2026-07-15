ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 15 липня: споживання зросло, є знеструмлення в семи областях

2026-07-15 10:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії зросло
  • Негода знеструмила понад 50 населених пунктів у семи областях
  • Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно  на 3,4% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – зростання температури повітря, що спонукає споживачів активно користуватись кондиціонерами.

Вчора, 14 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 13 липня. Причина – посилення спеки у більшості регіонів України.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у семи областях – Тернопільській, Черкаській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Миколаївській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.

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