Світ Молдова на два місяці ввела режим надзвичайного стану в енергетичному секторі

2026-03-26 08:23

Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі строком на 60 днів. Відповідне рішення мають затвердити депутати під час позачергового засідання парламенту, пише TV8.

Прем’єр-міністр Александру Мунтяну заявив, що ситуація залишається складною і не виключив можливості відключень електроенергії. Він відзначив, наслідки війни, розв’язаної росією проти України, вже впливають на Молдову.

Глава уряду також закликав усі відповідальні установи діяти негайно та запевнив, що влада забезпечить прозорість рішень і оперативно інформуватиме населення.

Як повідомив керівник Національного центру управління у кризових ситуаціях Сергій Дякону, технічні несправності свідчать про серйозне коротке замикання, що потребує спеціального втручання.

Запровадження надзвичайного стану дасть змогу швидко координувати дії для подолання кризи, захисту населення та забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури. Зокрема, мова про оперативне реагування на відключення, відновлення лінії Ісакча-Вулканешти та коригування тарифів для запобігання дефіциту пального.

Нині енергетики готують комплекс заходів для забезпечення стабільного енергопостачання та роботи інфраструктури. Серед них - перевірка альтернативних джерел енергії, економія електроенергії у години пікового навантаження та впровадження планів безперервності для життєво важливих послуг.

Тим часом громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією, уникати перевантаження мережі, завчасно заряджати пристрої та стежити за офіційними повідомленнями влади.

Нагадаємо, ключова лінія електропередачі 400 кВ Ісакча-Вулканешти між Румунією та Молдовою залишається відключеною з ночі через удари рф по енергетичній інфраструктурі України на півдні.