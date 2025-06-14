ВІЙНА В Україні В Україні старутє експериментальний проєкт щодо створення у населених пунктах місцевих груп ППО

2025-06-14 08:28

Кабінет міністрів затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони ЗСУ, а з питань виконання завдань ППО- Командуванню Повітряних сил ЗСУ.



До складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотні літальні апарати, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.



Документом також передбачено можливість використання приватних пілотованих літальних апаратів у системі ППО. Вперше врегульовано правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації).



"До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БпЛА", - заявив міністр оборони Рустем Умєров.



Проєкт фінансуватиметься в межах бюджетних асигнувань Міністерства оборони, а також за рахунок місцевих бюджетів, внесків громадян через платформу UNITED24 та інших джерел, не заборонених законодавством.



Учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами.