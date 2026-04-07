Економіка Індія підтвердила відновлення закупівлі нафти в Ірані через невизначеність та блокаду Ормузької протоки

2026-04-07 13:28

Індія відновила закупівлю нафти в Ірану на тлі конфлікту на Близькому Сході та блокади Ормузької протоки. Про це напередодні повідомило Міністерство нафти та природного газу Індії у соцмережі Х.

"В умовах перебоїв з постачаннями на Близькому Сході індійські нафтопереробні заводи забезпечили себе необхідною кількістю сирої нафти, у тому числі з Ірану", – йдеться у заяві відомства.

Водночас спростовується повідомлення, що іранський танкер змінив курс з Індії на Китай через проблеми з оплатою: "Всупереч поширеним чуткам, жодних перешкод для оплати імпорту іранської нафти не виникло".

Крім того, у міністерстві заявили, що країна отримала 44 тис. тонн іранського скрапленого газу.

"Потреби Індії сирої нафти залишаються повністю забезпеченими на найближчі місяці", – запевнили в Нью-Делі.

У зв’язку з цим Reuters повідомляє, що постачання нафти з Ірану до Індії припинилося у 2019 році через санкції США проти Тегерану.

