ВОЙНА В Украине На роССии заявили о якобы прорыве ВСУ к Беловскому району Курской народной республики

2024-08-11 15:30

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа якобы зашла на территорию Беловского района, который граничит с Сумщиной.

В ночь на 11 августа Telegram-канал ASTRA сообщил, что российские провоенные паблики писали о прорыве ВСУ в Беловском районе. В то же время потом сами опровергли эту информацию.

Утром Смирно подтвердил, что украинская ДРГ зашла на территорию Белевского района. И.о губернатора отметил, что находится на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур.

Он утверждает, что российские военные «смогли стабилизировать ситуацию», поэтому сейчас в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений.

Смирно добавил, что сейчас «важно не допустить паники». Однако, по его словам, те, кто хотят добровольно покинуть эти районы, могут это сделать.

Бои в Курской области — что известно

6 августа российские пропагандисты заявили о якобы проникновении ВСУ в Суджанский район Курской области.

В министерстве обороны страны-агрессора России подтвердили боевые действия в регионе. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов утверждал, что Украина якобы зашла в составе около 1000 военных, используя западные бронемашины Stryker и танки, а также БПЛА, системы ПВО и средства РЭБ.

8 августа газета The Washington Post со ссылкой на «советника президента Владимира Зеленского» писала, что Украина якобы взяла под контроль газоизмерительную станцию Суджа в Курской области.

По данным DeepState, только за первый день рейда «украинские силы» взяли три села и окружили КПП Суджа.

9 августа городской голова Курчатова Игорь Корпунков заявил, что бои идут в нескольких десятках километров от города, где расположена Курская АЭС. Тогда же в Сети появилось видео, на котором, вероятно, украинские военные сообщали о взятии под контроль российского города Суджа в Курской области.

9 августа в Сети появилось видео, на котором видно более десяти единиц сгоревшей российской военной техники, преимущественно грузовиков, а также тела солдат. Автор видео утверждает, что снял его в поселке Октябрьское. О подбитой военной колонне якобы после удара ВСУ сообщали также и российские Z-блогеры.



Позже отдел российской службы BBC Verify подтвердил, что видео с разгромленной колонной российской техники было снято вблизи села Октябрьское, что под Рыльском.

10 августа главный редактор Цензор НЕТ Юрий Бутусов заявил со ссылкой на подразделение Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады, что в разбитой колонне насчитали 490 «двухсотых».