Спорт Перед ключовими поєдинками Ліги націй збірна Англії втартила свого лідера

2026-09-22 09:33

Томасу Тухелю доведеться обійтися без півзахисника у ключових іграх збірної Англії в Лізі націй.

Півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер не візьме участь у матчах Ліги націй, повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, що на "трьох левів" чекають ігри проти Іспанії та Хорватії, а також два поєдинки проти Чехії.

Зазначається, що Коул Палмер вирішив пропустити всі ці поєдинки, щоб знизити навантаження. Гравець планує відпочити в період міжнародної паузи.

Крім того, Томас Тухель не зможе сподіватися на Маркуса Решфорда та Коббі Майну, які отримали травми в останній грі.

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