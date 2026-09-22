Спорт Перед ключовими поєдинками Ліги націй збірна Англії втартила свого лідера

2026-09-22 09:33

Томасу Тухелю доведеться обійтися без півзахисника у ключових іграх збірної Англії в Лізі націй.

Півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер не візьме участь у матчах Ліги націй, повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, що на "трьох левів" чекають ігри проти Іспанії та Хорватії, а також два поєдинки проти Чехії.

Зазначається, що Коул Палмер вирішив пропустити всі ці поєдинки, щоб знизити навантаження. Гравець планує відпочити в період міжнародної паузи.

Крім того, Томас Тухель не зможе сподіватися на Маркуса Решфорда та Коббі Майну, які отримали травми в останній грі.