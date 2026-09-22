ВІЙНА В Україні Внаслідок дронових атак та обстрілів сьогодні є нові знеструмлення у семи областях

2026-09-22 12:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Негода частково знеструмила споживачів в трьох областях

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всього дня

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 22 вересня воно є на 4,5% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання припав на денні години. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 18 вересня. Причина – хмарна погода та дощі на заході країни, що знизили ефективність побутових сонячних електростанцій і, відповідно, збільшили енергоспоживання з мережі.

Враховуючи погодні умови, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всього дня .

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.