ВІЙНА В Україні Українців закликали споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

2026-09-21 16:04

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Негода знеструмила 20 населених пунктів на Тернопільщині
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 вересня воно таке, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 вересня.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ та вітер) повністю або частково були знеструмлені 20 населених пунктів на Тернопільщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Вчора, 20 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 13 вересня.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

 

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