ВІЙНА В Україні У Польщі цього року різко скоротилася кількість українських біженців

2026-09-16 09:31

Кількість українців, які проживають у Польщі зі статусом тимчасового захисту, з весни скоротилася більш ніж на 106 500 людей, свідчить оприлюднена урядова статистика.

Навесні 2026 року близько 974 500 людей були зареєстровані за імміграційним статусом, який Польща запропонувала українським біженцям. До початку вересня ця кількість знизилася до 868 000 людей – приблизно на 11%.

Польські ЗМІ припускали, що посилення ворожості до біженців спричиняє їхній відтік із країни.

Частина людей справді емігрує, однак українці в Польщі кажуть, що значна частина скорочення пов’язана не з конфліктами на вулицях, а з бюрократичними перешкодами.