ВІЙНА В Україні Навчання в умовах тривалих повітряних тривог - Міносвіти ухвалило три моделі шкільної роботи

2026-09-17 08:23

Міністерство освіти і науки рекомендує школам використовувати три моделі організації навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог - очну, комбіновану та дистанційну. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

За його словами, формат заклади освіти зможуть змінювати залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Головним критерієм під час ухвалення рішень залишається безпека, однак тривоги не мають повністю позбавляти дітей можливості навчатися.

Водночас, наголосив Бутенко, потрібно мінімізувати втрати навчального часу, адже кожна пропущена година позначається на якості освіти.

Нові рекомендації МОН розробили разом з учителями, батьківськими організаціями, керівниками шкіл та управлінь освіти. Документ уже направили регіонам, щоб школи могли заздалегідь визначити алгоритм роботи за різних умов.

Якщо укриття пристосоване для проведення занять, уроки можуть продовжуватися безпосередньо там. У разі тривоги під час дистанційного навчання заняття після переходу до безпечного місця також можна продовжити онлайн.

Для регіонів, де тривоги можуть тривати довго, рекомендують організовувати дистанційні уроки так, щоб учні та вчителі відразу перебували у безпечних місцях. Дітям, які не мають можливості підключитися до занять, мають забезпечити асинхронне навчання.

Окремо рекомендації враховують можливі перебої з електроенергією та зв’язком. "Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти", - зазначив міністр.

За словами Бутенка, освітні управлінці вже опрацювали запропоновані підходи. Очікується, що з 15 вересня освітній процес буде максимально адаптований до цих рекомендацій.

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