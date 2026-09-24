ВІЙНА В Україні Негода сьогодні знеструмила понад 600 населених пунктів у восьми областях

2026-09-24 12:31

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 1,8% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – хмарна погода та дощ майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 23 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 22 вересня.

Враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (зливи, сильні пориви вітру) повністю або частково знеструмлені понад 600 населених пунктів у восьми областях – Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередачі, але у частині областей погодні умови залишаються складними.