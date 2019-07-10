Экономика НБУ проверит банкноту в 1000 гривень на пиратский шрифт

2019-07-10 20:00 117

 

Нацбанк дал официальный комментарий по поводу одного из шрифтов на анонсированной купюре.

Национальный банк Украины проверит пиратский шрифт на анонсированной банкноте в 1000 гривень. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривень, и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка. О результатах Национальный банк проинформирует общественность, как только будет подробные сведения", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль и его коллеги заметили, что с надписью "Одна тисяча гривень", сделанный шрифтом Bickham Script, на обратной стороне анонсированной купюры что-то не так.

В процессе собственного расследования авторы нашли серию пиратских шрифтов Bickham (Script One, Script Two и Script Three) подписанные именем некой россиянки Александры Гофман.

Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году.

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