ВІЙНА В Україні Сили оборони України деокупували населений пункт у Краматорському районі Донецької області

2026-09-15 12:35

Сили оборони України деокупували населений пункт Середнє Краматорського району Донецької області. Також українські військові відкинули російські війська поблизу Шандриголового. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомляє DeepState.



"Сили Оборони України звільнили Середнє та відкинули ворога поблизу Шандриголового", - йдеться у повідомленні аналітиків.



Також Третій армійський корпус повідомив про перші результати операції "Вівальді". За даними військових, підрозділи корпусу та придані сили зачистили від інфільтрованих російських груп понад 70 кв. км.



До операції залучили підрозділи 60-ї, 125-ї та 66-ї механізованих бригад, батальйонно-тактичну групу 3-ї штурмової бригади, 3-й окремий розвідувальний батальйон і 25-й окремий протитанковий батальйон Третього корпусу.



Також, за даними військових, у боях брали участь підрозділи 85-го тактичного угруповання 8-го полку Сил спеціальних операцій, спецпідрозділ ГУР МО Артан та 10-й мобільний прикордонний загін ДОЗОР.



У корпусі заявили, що українські військові звільнили населений пункт Середнє та його околиці. Загальна площа звільненої території становить близько 12,5 кв. км.



Військові зазначили, що відповідні зміни відбулися ще у травні 2026 року. Операція "Вівальді" триває. Її командування закликало не розголошувати інформацію про перебіг бойових дій до моменту, коли це не становитиме загрози для українських військових.



Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли про успіхи українських військ на стратегічному та оперативному рівнях.