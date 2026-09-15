ВІЙНА В Україні Атака на Київ: влучання зафіксовано у чотирьох районах столиці, кількість постраждалих зросла

2026-09-15 11:33

Сьогодні рашисти знову атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували щонайменше у чотирьох районах столиці. Загалом зпочатку доби через атаки постраждали 8 людей, повідомили у столичному управлінні ДСНС.

За попередніми даними, у Солом’янському районі дрон влучив у нежитлову будівлю. Там травмувалися шестеро людей, їх передали медикам для госпіталізації. "Влучання в нежитлову будівлю, без загоряння", - уточнили у ДСНС.

У Голосіївському районі безпілотник влучив у територію АЗС. Спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Одна людина постраждала.

Ще одне влучання зафіксували в Дарницькому районі, також на території АЗС. Там травмувалася одна людина, а незначне загоряння загасили вогнегасниками.

В Оболонському районі загорілася нежитлова будівля, пожежу ліквідували.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, інформація про наслідки атаки уточнюється.