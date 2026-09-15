Спорт Туринський Ювентус вперше в історії провів поєдинок у Серії А без італійських гравців

2026-09-15 09:32

Ювентус провів виїзний матч із Сассуоло в рамках четвертого туру італійської Серії А, де зазнав поразки з рахунком 2:3.

Зазначається, що на цей матч національного чемпіонату команда Лучано Спаллетті вийшла без жодного італійського польового гравця. Єдиним італійцем у складі був воротар Гульєльмо Вікаріо.

Як повідомляє Opta, це перший випадок в історії туринського клубу, коли "б'янконері" зіграли матч чемпіонату Італії без жодного місцевого футболіста.

Стартовий склад Ювентуса виглядав наступним чином: Вікаріо (Італія), Калулу (Франція), Бремер (Бразилія), Лукумі (Колумбія), Челік (Туреччина), Дуглас Луїс (Бразилія), Копмейнерс (Нідерланди), Консейсау (Португалія), Гонсалес (Аргентина), Алайбегович (Боснія і Герцеговина), Коло Муані (Франція).

Варто також зазначити, що Ювентус провів матч без жодного італійського гравця на заміні. На заміну в складі туринської команди в цьому поєдинку виходили Келлі (Англія), Сарр (Сенегал), Вольтемаде (Німеччина), Жегрова (Косово) та Обоаводуо (Англія).

Нагадаємо, що після чотирьох зіграних матчів Ювентус має у своєму активі сім набраних балів і посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А.