Економіка В Україні цього року значно зріс попит на нові та вживані автобуси

2025-09-16 13:35

Український автопарк у серпні поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року, повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%.

Найчастіше у серпні вперше реєстрували нових автотранспортних засобів ATAMAN- 46 од.; ZAZ- 31 од.; FORD- 23 од.

Серед вживаних за кількістю реєстрацій лідирують MERCEDES-BENZ- 33 од.;VOLKSWAGEN- 14 од.;VDL - 12 од.

Зазначається, щ всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових - 801 од. (+24%); вживаних - 854 од. (+64%).

