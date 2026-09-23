Політика Іран заявив про "історичну поразку" США і анонсував нові види озброєнь, які "здивують світ"

2026-09-23 08:25

Представник Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Хоссейн Мохеббі заявив, що Іран розробив нові види озброєнь. Про це інформує Mehr News.

Він зазначив, що США зазнали "історичної та принизливої поразки" у війні з Тегераном , однак не мають сміливості це визнати.

За словами Мохеббі, військові та політичні аналітики, зокрема у США, визнають американську поразку. Він розділив її на два рівні: нездатність досягти поставлених цілей і стратегічну поразку, яка, мовялв, впливає на основи американської могутності.

Як приклад речник КВІР навів ситуацію із Ормузькою протокою, заявивши, що США, попри найбільший у світі військово-морський флот і заявлену мету захисту енергетичних потоків та свободи судноплавства, не змогли відкрити протоку під час війни.

Мохеббі також додав, що конфлікт не завершився і триває у різних формах. Тим часом КВІР готується до тривалої війни та готовий захищати країну у разі нового загострення.

Речник заперечив будь-які контакти між КВІР і США, зазначивши, що дипломатичні питання належать до повноважень Міністерства закордонних справ Ірану.

Говорячи про можливість нових атак, представник КВІР зауважив, що майбутнє протистояння матиме іншу географію війни, а також передбачатиме використання нових видів зброї та можливостей.

За його словами, Іран розробив стратегічні озброєння до та під час війни, які ще не були використані та можуть бути застосовані у разі потреби.

"Будь-яке майбутнє протистояння передбачатиме змінену географію війни, а також застосування нової зброї і нових можливостей, які здивують світ", - сказав Мохеббі, анонсувавши нові цілі, по яких іще не завдавали ударів.

Днями президент США заявляв, що Іран вийшов на прямий зв'язок зі США і прагне укласти угоду. Війна може добігати кінця.