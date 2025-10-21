ВІЙНА В Україні Освітній омбудсмен зробила заяву щодо навчання школярів без світла та опалення

2025-10-21 10:30

Опалювальний сезон має початися якомога пізніше й одночасно по всій країні, а владі необхідно змоделювати різні сценарії організації освітнього процесу в умовах відсутності електрики та опалення. Про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик в Facebook.

"В інтересах кожної громади й України, щоб опалювальний сезон почався якомога пізніше й одночасно по всій країні. До нас вже надходять звернення від батьків про відсутність електроенергії та опалення у школах і садочках, невідповідність температури в закладах освіти Санітарному регламенту. Пояснюємо батькам, які звертаються, про ситуацію з енергетикою, з опаленням", - написала вона.

Лещик наголосила, що необхідно бути чесними з усіма, що є вимоги Санітарного регламенту, а є реальна ситуація в умовах війни.

"Погоджуюся, що владі необхідно об’єднати зусилля. Я б ще додала, що необхідно відійти від популізму та політичних розбіжностей і змоделювати різні сценарії організації освітнього процесу в умовах відсутності електрики та/або опалення й газу", - додала омбудсмен.